Was läuft zwischen dem frisch getrennten Bachelor in Paradise-Paar Johannes Haller (32) und Yeliz Koc (26)? Die Rosen-Beauty deutete jüngst an, mit einem Verflossenen eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen zu genießen. Die Fans sind sich sicher – damit ist Johannes gemeint. Nun sind die beiden sogar recht leicht bekleidet bei einem Date erwischt worden. Geht bei den ehemaligen Turteltauben vielleicht doch wieder mehr als nur Freundschaft plus?

Fans sichteten Yeliz und Johannes bei einem Ausflug in eine Therme. Dies verrät ein User in den Kommentaren unter einem aktuellen Bild auf Johannes' Instagram-Profil: "Du wurdest letzte Woche in der Therme mit Yeliz gesehen, es sah nicht nach Trennung aus. Oder beim Wellness am Bodensee? Warum seid ihr nicht ehrlich und macht so eine Show?" Der Fan wirft ihnen vor, ihre Community an der Nase herumzuführen.

Johannes verkündete vor Kurzem, dass er beabsichtige, Deutschland zu verlassen und auszuwandern. Für ihn soll es auf die beliebte Urlaubsinsel Ibiza gehen. Ob Yeliz dem Segel-Fan bei diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung machen wird?

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Sternchen

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

