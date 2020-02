Michael Wendler (47) als Schwiegersohn? Das wäre ein Albtraum für Mirja du Mont (44)! Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Sky du Mont (72), hat die Beauty eine Tochter. Tara ist 18 und somit fast im gleichen Alter wie Laura Müller (19), die Freundin des Schlagerstars. Bis heute ist die Beziehung des generationenübergreifenden Paares sehr umstritten. Auch Mirja sieht das Ganze eher kritisch: Ihre Tochter dürfte den Wendler nicht daten!

Das betonte die 44-Jährige jetzt im Promiflash-Interview beim Iqos Store Opening in Berlin. Tara dürfe mit so gut wie jedem Mann nach Hause kommen, nur nicht mit dem Wendler. Tatsächlich würde der Altersunterschied dabei aber nicht die größte Rolle spielen, sondern Michaels Charakter. "Der ist mir so unangenehm. Der ist schlimm! Ich finde den ganzen Mann so schlimm", betonte Mirja und wetterte weiter: "Wie der sich produziert, wie der sich toll findet – der spricht von sich selbst in der dritten Person! ‘Der Wendler ist da’, was ist denn das?"

Auch Oliver Pocher (42) zieht den Schlagersänger in letzter Zeit ständig durch den Kakao. Auf die Frage, ob der Comedian damit manchmal zu weit geht, antwortete Mirja grinsend: "Es ist der Wendler, ne? Das ist 'ne Parodie. Der Mann ist die Vorlage dafür. Damit muss man leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht." Seht ihr das genauso? Stimmt ab!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Freundin Laura

Ot,Ibrahim / ActionPress Tara und Mirja du Mont im Dezember 2019

TVNOW Oliver Pocher, Moderator

