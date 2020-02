Liebe im Eiltempo – davon kann man bei Ben Foden (34) und seiner Frau Jackie wohl ohne Zweifel sprechen. Im vergangenen August gaben sich der britische Rugby-Star und die Blondine in einer romantischen Zeremonie das Jawort – und das nur zwei Wochen nachdem sie angefangen hatten, sich zu daten. Sieben Monate nach ihrer Trauung haben die Turteltauben wieder Grund zur Freude: Sie werden Eltern – es ist das dritte Kind für den 34-Jährigen!

Der neueste Schnappschuss auf dem Instagram-Account von Jackie lässt keinen Zweifel an ihrer Schwangerschaft: Unter ihrem Ski-Anzug wölbt sich ein kleiner Babybauch! "Sie sind überglücklich", teilte ein Freund der beiden Daily Mail mit. "Sie sind so aufgeregt, zum ersten Mal gemeinsam Eltern zu werden und freuen sich darauf, ihr neues Leben als Familie zu beginnen", fügte der Insider noch hinzu. Aktuell leben Ben und Jackie in den USA, doch sie hätten vor, wieder zurück nach Großbritannien zu ziehen, damit ihr Kind dort aufwachsen könne, wusste die Quelle zu berichten.

Ben hat bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit The Saturdays-Sängerin Una Healy (38): eine siebenjährige Tochter namens Aoife Belle und einen fünfjährigen Sohn, der auf den Namen Tadhg John hört. Ihre Beziehung endete 2018 nach sechs Jahren, nachdem Ben Una betrogen haben soll.

Instagram / snackyjax Ben und Jackie Foden, Februar 2020

Getty Images Ben Foden bei einem Rugby-Spiel, Januar 2018

Getty Images Una Healy und Ben Foden mit ihren Kindern

