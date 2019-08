Erst vor rund einem Jahr hatte diese Nachricht für Schlagzeilen gesorgt: Ben Foden (34) und seine Frau Una gaben nach sechs Jahren Ehe bekannt, getrennte Wege zu gehen – der Rugby-Spieler soll fremdgegangen sein. Der Liebeskummer gehört für Ben allerdings spätestens jetzt der Vergangenheit an. Der Sportler ist nicht nur frisch verliebt – sondern hat auch schon geheiratet! Nach nur zwei Wochen hat er seiner neuen Freundin das Jawort gegeben.

Auf Instagram teilte der Brite sein Glück mit seinen Fans. Neben mehreren Schnappschüssen von der Hochzeit, die auf einem Boot in Massachusetts stattgefunden hat, erinnerte er sich an das vergangene Jahr – das für ihn eines der schwersten gewesen sei. Jackie Belanoff, die ihm in einem gelben Sommerkleid die ewige Liebe schwor, scheint ihn aber aus seinem Tief geholt zu haben: "Ich habe ein Mädchen getroffen, das mich ernsthaft umgehauen hat und mir in einer Zeit der Not Liebe zeigte." Er vermute, dass die Leute sie für verrückt oder dumm halten würden, nach nur zwei Wochen Dating zu heiraten: "Aber wenn jemand wie sie in dein Leben kommt, warum sollte man warten?"

Unas Mutter habe den beiden sogar ihren Segen gegeben. "Jackie ist der tollste Mensch, dem ich je begegnet bin – sie ist wunderschön, innerlich und äußerlich, intelligent, charmant, witzig, großzügig, freundlich, sanft und energisch", schwärmte Ben, der nicht glücklicher sein könne.

