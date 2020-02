So eine Veranstaltung hat es in der Welt der Stars und Sternchen wohl noch nie gegeben! Für schicke Events und Partys wird sich prominenten Kreisen stets rausgeputzt – so manche VIP-Lady verbringt schon mal den halben Tag mit ihrem Styling, bevor sie ins Blitzlichtgewitter tritt. Doch auf Gwyneth Paltrows (47) kürzlicher Dinnerparty herrschte nun eine neue Regel: bitte nur ungeschminkt!

Am vergangenen Mittwoch lud die Schauspielerin in Beverly Hills zu einem luxuriösen Abend ein, um ihre Lifestyle-Marke Goop zu promoten. Auf der hochkarätigen Gästeliste standen laut Just Jared unter anderem Demi Moore (57) und Tochter Rumer Willis (31), Kate Hudson (40) und Erin Foster. Sie alle erschienen brav ohne eine Spur Make-up im Gesicht – und posierten vor Ort dennoch strahlend und selbstbewusst für die Fotografen.

Via Instagram teilte Gwyneth einige Eindrücke der Party mit ihren Fans und bekam prompt eine Menge Zuspruch für ihre Idee! "Das ist so ein tolles Zeichen! Ihr seid alle auch ohne Make-up schön", schwärmt eine Nutzerin in den Kommentaren. Was sagt ihr zu der Aktion? Stimmt ab!

BFA / ActionPress Rumer Willis und Demi Moore bei Gwyneth Paltrows Dinnerparty

Instagram / gwynethpaltrow Henrietta Conrad, Demi Moore und Gwyneth Paltrow

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Freundinnen Rachel Zoe und Crystal Lourd

