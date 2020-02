Bald ist es soweit und die Zuschauer von Let's Dance können Laura Müller (19) auf dem Tanzparkett bewundern. Auch ihr Freund, Schlagerstar Michael Wendler (47), zeigte in der Vergangenheit in der Tanzshow, was er für Moves drauf hat. Seine Teilnahme liegt mittlerweile bereits vier Jahre zurück. Damals flog er in der sechsten Show-Folge aus dem Wettbewerb. Aufgrund seiner Erfahrungen riet er seiner Freundin davon ab, bei der Sendung mitzumachen.

Er zeigte sich anfangs sehr skeptisch, was Lauras Teilnahme an der Show betraf. "Ich habe ihr sofort, als die Anfrage kam, davon abgeraten, mitzumachen", verriet der Schlagerstar in einem Interview mit RTL. Die Gründe dafür seien persönlicher Natur gewesen. So habe er den körperlichen Anspruch in der Sendung unterschätzt und wollte diese Anstrengungen seiner Liebsten ersparen. "Es sieht so sweet aus, wenn man am Freitagabend über die Tanzfläche fegt, aber da steckt so viel mehr Arbeit dahinter", erklärte der "Sie liebt den DJ"-Interpret.

Auf den Rat ihres Partners hörte die 19-Jährige aber offensichtlich nicht: Für sie geht mit der Teilnahme an der RTL-Show ein kleiner Traum in Erfüllung. "Sie sagte mir, ohne mit der Wimper zu zucken: 'Ich will das. Ich will bei 'Let's Dance' dabei sein.' Was soll ich dann noch dazu sagen?", erzählte der Musiker.

Getty Images Isabel Edvardsson und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2016

TV NOW Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

ActionPress Michael Wendler und seine Freundin Laura beim Schlagerhammer Festival in Berlin

