Am kommenden Freitag startet endlich wieder Let's Dance. Zum 13. Mal schweben 14 mehr oder weniger begabte Promis über das Tanzparkett. In den vergangenen Jahren waren öfters auch Stars von GZSZ vertreten. Promiflash traf vor wenigen Tagen den Serien-Fiesling Thaddäus Meilinger (38) und sprach mit ihm über die Tanzshow. Im Interview verrät der Felix-Lehmann-Darsteller, was er von "Let's Dance" hält!

Kolleginnen wie Ulrike Frank (51) oder Iris Mareike Steen (28) schwangen schon das Tanzbein. Aber wie groß ist Thaddäus' Interesse an dem Format? "'Let's Dance' interessiert mich natürlich sehr und wenn ich dann einschalte, dann bin ich auch die ganze Zeit dabei. Aber ich muss auch sagen, ich schaue 'Let's Dance', weil es mich interessiert, wie die Kollegen abschneiden, wie sie sich vorbereiten", erzählt er im Promiflash-Interview beim Askania Award 2020 in Berlin. Ob er selbst mal in der Sendung mitmachen würde, lässt er offen.

Aktuell befindet sich der Schauspieler in Elternzeit und kostet diese voll aus. "Ich bin jetzt sehr, sehr viel mit der Familie zusammen. Ich bringe jetzt wesentlich häufiger meinen einen Sohn in den Kindergarten und den anderen hab ich viel auf dem Arm", plaudert der 38-Jährige aus. Im November 2019 erblickte das zweite gemeinsame Kind von Thaddäus und seiner Verlobten Fritzi das Licht der Welt.

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch im April 2019 bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / thaddaeusmeilinger GZSZ-Star Thaddäus Meilinger mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger, Schauspieler

Anzeige

Könntet ihr euch vorstellen, dass Thaddäus irgendwann bei "Let's Dance" mitmacht? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht unbedingt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de