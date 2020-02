Schlummert in Laura Müller (19) etwa ein großes Tanztalent? Seit eineinhalb Jahren ist sie mit Schlagerstar Michael Wendler (47) liiert und hat sich dadurch längst selbst zu einer Bekanntheit gemausert. Ihre Social-Media-Community wächst und wächst, sie zierte im Januar sogar das Cover des Playboys – und nun gehört sie zu den 14 Kandidaten, die bei Let's Dance ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Über ihre Teilnahme an dem Tanz-Wettbewerb freut sich Laura offenbar ganz besonders. Nicht nur, weil sie zeigen will, was sonst noch in ihr steckt. Sondern auch, weil das Tanzen von Kindheitstagen an ihre große Leidenschaft ist!

Im Let's Dance Podcast sprach die 19-Jährige über die anstehende Herausforderung – die für sie eigentlich keine allzu große sein dürfte, wie sie andeutete: "Also ich tanze seit ich sieben bin, aber nie professionell. Ich habe das immer privat gemacht", offenbarte sie. Dabei soll sie aber immerhin so fit gewesen sein, dass sie kurzzeitig sogar als Lehrerin zum Einsatz gekommen war: "Eine Freundin von mir und ich haben auch mal einen Tanzkurs geleitet, so mit den jüngeren Schülern unserer Schule damals. Das ist aber auch schon Jahre her." Grundkenntnisse bringt sie daher laut eigener Aussage in jedem Fall mit.

Laura hat nach wie vor noch großen Spaß am Tanzsport – und ist deshalb in Sachen "Let's Dance" ziemlich optimistisch: "Ich habe keine Angst vor 'Let’s Dance'. Ich habe Riesen-Respekt und bin total aufgeregt. Aber Angst habe ich nicht. Weil Tanzen mag ich, Tanzen liegt mir auch.", gab sie sich selbstsicher. Ob die Zuschauer das auch so sehen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen...

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler in „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“

ActionPress Laura Müller im September 2019 in Oberhausen

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

