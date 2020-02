Lauras Rausschmiss bei Germany's next Topmodel wird heiß diskutiert! Die Düsseldorferin musste sich Heidi Klums (46) strengem Urteil in der vierten Episode stellen und sich geschlagen geben. Die Modelmama sah nicht genug Potenzial in der jungen Frau, um sie auf die weitere Reise innerhalb der Modelshow mitzunehmen. Für viele Zuschauer kam diese Entscheidung überraschend, erhielt Laura in den Folgen zuvor doch bislang immer nur Lob von der Jury-Chefin. Findet die 20-Jährige ihren Exit auch selbst unfair?

Gegenüber Promiflash erklärt die Brünette: "Da ich in den letzten Wochen nur Lob, sehr gute Kritik für meine Shootings sowie meine Walks erhalten habe, finde ich es natürlich schade." Es sei im Endeffekt an dem Stunt-Shooting gescheitert, aber sie akzeptiere Heidis Entscheidung. Laura sei keineswegs enttäuscht, sondern dankbar für die tolle Zeit bei GNTM.

Durch Heidis Urteil lässt sich die Schönheit nicht von ihrem Modeltraum abhalten. "Ganz im Gegenteil: Durch GNTM habe ich gemerkt, wie unglaublich viel Spaß mir das Modeln macht", erklärt Laura. Sie will in Zukunft weiter an ihrer Karriere arbeiten.

Instagram / laura.gntm2020.official Laura, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / laura.gntm2020.official Laura, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / laura.gntm2020.official Model Laura

