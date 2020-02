Nur 20 Germany's next Topmodel-Kandidatinnen dürfen Heidi Klum (46) nach Los Angeles begleiten. In Folge vier am vergangenen Donnerstag ließ die Modelmama deshalb gleich drei ihrer Mädchen ausscheiden. Für Valeria, Alina und Laura platzte der Traum von der großen Karriere durch die Sendung. Aber hat die Jurychefin damit wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Die Zuschauer sind sich einig: Heidi hat die falschen Nachwuchsmodels aus der Show geworfen!

Dass Alina, Valeria und Laura das Format verlassen mussten, traf bei einem Großteil des Publikums auf Unverständnis. Alle drei Kandidatinnen hatten bis zur vierten Episode durchgehend gute Leistungen erbracht, hatten in der vergangenen Folge dann aber Probleme beim Shooting. Dass ein Patzer sofort zum Rauswurf führte, macht die Zuschauer sauer: "Das ist einfach unfair, ab jetzt schalte ich nicht mehr ein" oder "Ganz ehrlich, dieses Jahr ist es einfach zu hart, das ist ungerecht", regen sich die User auf Instagram auf.

Auch Kandidatin Sarah S. kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Vor allem der Rausschmiss ihrer Bezugsperson Alina verwundert die Kölnerin. "Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, liegt auf der Hand. [...] Ich persönlich fand die Walks sehr stark, aber darauf kommt es, wie man sieht, nicht an", betont sie im Netz.

Instagram / valeria_stella.19 Valeria, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / laura.gntm2020.official Laura, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / laura.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Alina

