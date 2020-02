Traumfigur dank Tanzshow-Teilnahme? Martin Klempnow (46) ist in diesem Jahr einer der 14 prominenten Kandidaten bei Let's Dance. In den nächsten Wochen wird der Comedian mit Tänzen wie Wiener Walzer, Tango oder auch Contemporary vertraut gemacht und dafür unzählige Stunden beim Training verbringen. Ein attraktiver Nebeneffekt, den schon einige Ex-Teilnehmer an sich feststellen konnten, ist die Gewichtsabnahme. Und genau auf diese Figur-Transformation hofft der Dennis aus Hürth-Star!

Im Let's Dance Podcast plauderte Martin über die bevorstehende Herausforderung. Und die soll nicht nur seine Tanzkünste verbessern, sondern auch seine Körperform. "Ich sehe eigentlich so aus wie das schlechte Gewissen nach Weihnachten", erklärte der Schauspieler. Sieht er "Let's Dance" demnach als Abnehmprojekt? "Genau, bei 'The Biggest Loser' bin ich ja gescheitert. Deswegen habe ich mir gedacht: Also mein Kollege Oli Pocher hat ja auch mit einem Mal ein Gesicht gehabt, das war ja auch die letzten Jahre so ein bisschen verschwunden. Dem hat es ja richtig gut getan", antwortete er scherzend. Dann gab Martin ganz offen zu: "Und ja, ich hoffe, dann auch ein bisschen fit zu werden."

Oliver Pocher (42) verzauberte im vergangenen Jahr die Zuschauer der Show mit seinen unterhaltsamen, aber auch schweißtreibenden Tanzauftritten – und speckte dabei Woche für Woche einige Gramm ab: "Sechs, sieben Kilo sind es schon geworden", erklärte er damals im Promiflash-Interview. "Also, pro Woche wollte ich ja ein Kilo loswerden – und das habe ich auch fast halten können." Martins Hoffnung auf einen Abnehm-Erfolg ist also durchaus berechtigt.

