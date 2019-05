Für Oliver Pocher (41) ist das Tanz-Abenteuer vorbei! Am Freitagabend sorgte der Entertainer mit seiner Performance im Discofox-Marathon noch einmal für jede Menge Lacher bei Let's Dance – dennoch erhielt er am Ende nicht genug Anrufe, um in die nächste Runde einzuziehen. Trotz seines Ausscheidens nimmt der Komiker aus der Show-Teilnahme einiges mit – auch körperlich. Oli verrät: In den vergangenen Wochen seien die Pfunde bei ihm gepurzelt!

"So sechs, sieben Kilo sind es schon geworden", berichtet der 41-Jährige im Interview mit Promiflash. Der Gewichtsverlust komme jedoch nicht von ungefähr – schließlich sei das Trainings-Programm sportlich sehr anspruchsvoll. Außerdem sei es schon vor der TV-Produktion sein Ziel gewesen, durch die Show etwas abzunehmen: "Also, pro Woche wollte ich ja ein Kilo loswerden – und das habe ich auch fast halten können."

Neben dem Abspecken habe Oli durch das Tanz-Format auch neue Erfahrungen als Comedian sammeln können: "Humoristisch nehme ich einiges mit! Also, da habe ich ein ganzes Programm schon voll – nur aus dem, was ich hier gelernt habe", erzählt er.

WENN Oliver Pocher auf einem Charity-Event in Berlin

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher und Christina Luft nach ihrem Aus bei "Let's Dance"

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, TV-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de