Tyler Terenzi (16) findet immer mehr Spaß an Instagram. Seit einigen Tagen hat der Sohn von Sarah Connor (39) und Marc Terenzi (41) sein eigenes Profil auf der Social-Media-Plattform und postet fast täglich neue Bilder. Über 31.000 Follower erreicht er schon mit seinen Beiträgen. Aktuell befindet sich der 16-Jährige seinen Postings zufolge mit seiner Mutter und deren Mann Florian Fischer (45) im Urlaub. Mit deren Turtelei kann Tyler offenbar nicht so viel anfangen...

Auf Instagram veröffentlichte der Teenager eine Bilderreihe: Auf dem ersten Bild küssen sich Sarah und Florian innig. Auf der nächsten Aufnahme guckt er angewidert und reißt die beiden augenscheinlich auseinander. Ernst gemeint ist sein Post natürlich nicht. Vielmehr hat das Trio gerade richtig Spaß unter Palmen. Das macht auch Tylers lachender Emoji deutlich, mit dem er seinen Beitrag versah.

Auch Florian postete in seiner Story einen Schnappschuss von sich und seinem Ziehsohn. Cool schauen die beiden nach dem Sonnenbaden in die Kamera und beweisen: Sie verstehen sich super! Wie findet ihr es, dass Tyler solche Fotos ins Netz stellt? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Instagram / t.terenzi Florian Fischer und Sarah Connor

Instagram / t.terenzi Tyler Terenzi, Februar 2020

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor in Berlin 2013

