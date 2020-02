Bei der Fashion Week waren Kaia Gerber (18), Bella Hadid (23) und ihre Schwester Gigi (24) nicht zu übersehen! Am Dienstag startete in Mailand die alljährliche Fashion Week. Das ist nicht nur immer wieder ein Highlight für die Designer, sondern auch für die Models. Natürlich durften in diesem Jahr auch Kaia und die Hadid-Schwestern nicht fehlen. Und die drei konnten sich in den extravaganten Outfits wirklich sehen lassen!

Für die Moschino-Show schlüpften die Beautys in Barock-Looks, die an Marie Antoinette erinnerten. Sie trugen knallbunte Corsagen mit breit ausgestellten Röcken und dazu XXL-Perücken und Perlenschmuck. Das Label Fendi ließ die Haare der Models zu kordelartigen Dutts hochstecken und setzte bei ihnen auf ein schlichtes Augen-Make-up und blutrote Lippen!

Cool-Chic war dagegen auf dem Laufsteg von Max Mara angesagt. Bella schritt in einer schwarzen Samthose und einer transparenten Bluse über den Catwalk, dicht gefolgt von Kaia. Cindy Crawfords (54) Tochter präsentierte ein weißes XXL-Sakko, das mit einem Mini-Faltenrock und weißen Handschuhen kombiniert wurde. Auf Instagram bedankte sich die 18-Jährige bei dem Designer und verriet indirekt, dass es sich bei dem Look um eine Art Hochzeitskleid handelte: "Max Mara, danke, dass ich die Show einleiten und beenden durfte. Das ist eine Braut nach meinem Geschmack."

Getty Images Bella Hadid auf der Fashion Week in Mailand, 2020

Getty Images Gigi Hadid auf der Fashion Week in Mailand, 2020

Getty Images Bella Hadid auf der Fashion Week in Mailand, 2020

Getty Images Kaia Gerber auf der Fashion Week in Mailand, 2020

Getty Images Gigi Hadid auf der Fashion Week in Mailand, 2020

