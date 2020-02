Kommenden Donnerstag ist es endlich so weit: Das Germany's next Topmodel-Umstyling steht an! Seit inzwischen 15 Staffeln zählt diese Episode zu den beliebtesten der Sendung. Der Grund: Heidi Klum (46) will das Beste aus ihren Kandidatinnen herausholen und deshalb den Look einiger Mädchen verändern. Wie die Vergangenheit zeigt, gingen schon einige der Models – zumindest hinsichtlich der Frisur – mit einem völlig veränderten Äußeren aus der Sendung. Promiflash weiß schon jetzt, welche Kandidatin in diesem Jahr eine der krassesten Verwandlungen durchmachen wird!

Achtung, Spoiler!

Von den Dreharbeiten bis zur Ausstrahlung der Folgen vergehen für gewöhnlich etwa drei Monate. Das Umstyling der Teilnehmerinnen liegt in Wirklichkeit also schon mindestens zwölf Wochen zurück. Tatsächlich entdeckte Promiflash den GNTM-Nachwuchs Anastasia erst kürzlich bei der Berlin Fashion Week – und zwar mit völlig neuem Look. Für die Fashion Show von Marcel Ostertag schritt die Berlinerin mit einem schwarzen Bob inklusive Pony über den Catwalk. Zuvor hatte sie ihre Haare hellbraun und lang getragen.

Auch Paparazzi-Fotos beweisen die Veränderung der 20-Jährigen. Bei einem Shooting in Los Angeles strahlte Anastasia bereits im Dezember mit der neuen Frisur.

Instagram / nasty.bory GNTM-Kandidatin Anastasia

Anzeige

Promiflash GNTM-Kandidatin Anastasia bei der Fashion Show von Marcel Ostertag im Januar 2020

Anzeige

KAT / MEGA Anastasia bei einem GNTM-Shooting in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de