Diese Neuigkeiten müssen die Köln 50667-Fans wohl erst noch verdauen: Nach Maddy Nigmatullin (24), Marc Eggers (33), Jasmina Huremović und Angela Brand (23) steigt jetzt ein fünfter Zuschauerliebling aus der Vorabend-Soap aus – Alexander Molz (24)! Knapp vier Jahre lang stand der Fitness-Enthusiast als Pablo "Cico" Alvarez vor der Kamera. Schon heute Abend wird die allerletzte Episode mit ihm über die Bildschirme flimmern. So viel sei vorab verraten: Alex' Abschiedsfolge wird mächtig emotional!

Achtung, Spoiler!

Bereits vor der Ausstrahlung bei RTL2 sind seine letzten "Köln 50667"-Szenen beim Streaming-Dienst TVNOW abrufbar. Chico besteht seine Prüfung als Personal Trainer und erhält daraufhin das Angebot, für ein Jahr nach Dubai zu gehen! Zuerst ist der Vater der kleinen Mathilda hin- und hergerissen, ob er seine Familie und Freunde in Köln wirklich zurücklassen sollte. Nachdem er auch noch seinen Barkeeper-Job im Cage verliert, steht sein Entschluss fest. Chico macht sich auf in die Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten!

Aber was wird aus Töchterchen Mathilda und Baby-Mama Charlie (Jil Hentschel)? Zuerst weigert sich die junge Mutter, Chico gehen zu lassen. Als er sie umgestimmt hat, begleitet sie ihn nach Dubai. Beim Abschied von Kevin (Danny Liedtke, 29), Bo (Sharon Battiste) und Co. kullern dann ordentlich Tränen – die Kölner Clique lässt Chico nur ungerne ziehen! "Danke für alles! Ihr habt mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin", lauten seine vorerst letzte Worte an seine Freunde.

Instagram / alexandermolz_official Alexander Molz in Köln

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Jil Hentschel und Alexander Molz in "Köln 50667"

Anzeige

Köln 50667, RTL II Danny Liedtke und Alexander Molz beim "Köln 50667"-Shooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de