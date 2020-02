Der Köln 50667-Cast ist aktuell mächtig in Bewegung! Zwar durften die Fans der Vorabend-Soap sich in den vergangenen Wochen über stolze fünf Neuzugänge freuen – dafür mussten sie sich aber auch von vier beliebten Darstellern verabschieden: So haben nicht nur Zuschauerliebling Margarita Nigmatullin (24) und Serien-Hottie Marc Eggers (33), sondern auch Ulknudel Jasmina Huremović und Beauty Angela Brand (23) die Soap verlassen. Nun müssen die Zuschauer sogar noch einen Abschied verkraften: Für Alexander Molz (24) ist die Zeit bei "Köln 50667" nun auch vorbei!

Das bestätigte der Sender RTL2 jetzt gegenüber Promiflash. Schon am kommenden Freitag wird die allerletzte Folge mit Pablo "Chico" Alvarez über die TV-Bildschirme flimmern. Doch wie steht der Darsteller Alexander zu dem bevorstehenden Exit? "Der Entschluss, dieses tolle Format zu verlassen, fiel mir alles andere als leicht!", betonte der Fitness-Enthusiast im Gespräch mit Promiflash. "Wenn ich sage: 'Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf diese Zeit zurück', dann beschreibt das meine Gedanken zu meinem Ausstieg am besten." Er freue sich jetzt aber auch auf neue Erfahrungen.

Nach rund vier Jahren am Set von "Köln 50667" lassen Alexanders Kollegen ihn aber nicht einfach so gehen! An seinem letzten Drehtag wurde er von Christoph Oberheide, Danny Liedtke (29) und Co. überrascht – und mit Blumen und Wunderkerzen verabschiedet. Zudem fand sein Serien-Cousin David Ortega (34) einige emotionale Worte: "Also ich kann hier für die Gruppe sprechen, es war eine tolle Zeit. [...] – danke für deinen ganzen Einsatz, danke für die Zeit, danke für die vier Jahre!"

Hier gibt es den gesamten Clip zum rührenden Abschied von Alex' "Köln 50667"-Kollegen.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress TV-Darsteller Alexander Molz, 2017

Instagram / alexandermolz_official Alexander Molz, Fitness-Influencer

Instagram / alexandermolz_official Alexander Molz, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

