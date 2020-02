Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (30) sind im Eltern-Glück. Ende November kam das erste Kind der ehemaligen Bachelorette und des Schauspielers auf die Welt. Seitdem teilen die Eltern ihre Freude auch mit ihren Fans und posten immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag zu dritt. Doch wer übernimmt eigentlich die weniger beliebte Aufgabe des Windelnwechselns? Promiflash traf das Paar bei der BMW Bunte Festival Night und hakte nach.

"Ich glaube, da übernehme ich die Arbeiten einer Mama", verriet Anna im Interview. Das wollte Marc so aber nicht stehen lassen und fiel seiner Liebsten ins Wort – lachend erklärte er: "Es ist ganz klar in Haupt- und Nebenrolle aufgeteilt bei uns." Anna mache es zwar hervorragend, doch wenn sie mal keine Zeit habe, dann habe er auch kein Problem damit, seinen Sohnemann trocken zu machen.

An diesem Abend rückte das Windel-Thema für die beiden jedoch weit in die Ferne. Immerhin handelte es sich um den ersten öffentlichen Auftritt des Paares, seitdem Leo auf der Welt ist. "Wir genießen es, mal wieder zu zweit auszugehen. Das ist auch mal wieder etwas ganz Tolles, was wir die letzten Monate nicht hatten", freute Marc sich im Promiflash-Gespräch.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohnemann Leo

Anzeige

Instagram / marcbarthel Marc Barthel, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de