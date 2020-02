Bibi Claßens (27) Sohn Lio (1) fängt an zu quasseln! Der Knirps der YouTube-Queen und ihres Partners Julian (26) wurde im vergangenen Oktober ein Jahr alt. Mittlerweile kann der Wonneproppen zum Beispiel krabbeln, seiner Mama Blümchen zum Geburtstag schenken und probiert sich zudem an den ersten Schritten – nach und nach kommt aber eine besonders wichtige Eigenschaft hinzu: Diese Worte kann der Einjährige schon sagen!

"Ich glaube, der Lio hat in Videos schon öfter das Wort 'heiß' gesagt", fällt seinem Vater in einem neuen Video auf YouTube gleich als Erstes ein. Allerdings klappt es mit der richtigen Situation für den Begriff noch nicht so ganz: "Er verwendet das Wort zu 50 Prozent richtig, entweder wenn es plötzlich mega-kalt oder mega-heiß ist", fügt er an. Außerdem kommt ihm "da" über die Lippen: "Damit drückt er sich sehr viel aus", gibt die Influencerin zu verstehen. Und natürlich gehören "Papa" und "Mama" ebenfalls zu seinem Wortschatz.

Aber das stolze Elternpaar ist sich sicher, dass sein Söhnchen eigentlich bereits sehr viel mehr versteht: "Das Krasse ist, er sagt vieles nicht, er versteht aber so viel. Wenn ich sage: 'Wo ist Mamas Nase?' Dann sagt er 'da' und zeigt auf die Nase", verrät der 26-Jährige schließlich. Später in diesem Jahr bekommen die beiden noch weiblichen Familienzuwachs, denn Bianca ist mit einem Mädchen schwanger. Dann geht es mit den ganzen Fähigkeiten der Kleinen wieder von vorn los – eine Herausforderung, auf die sich die zwei schon sehr freuen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Lio Claßen im Februar 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Lio Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Januar 2020

