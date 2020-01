Langsam läutet Bibi Claßen (26) ihren Schwanger-Endspurt ein! Seit Anfang November ist es schöne Gewissheit: Die YouTuberin und ihr Ehemann Julian (26) erwarten nach Söhnchen Lio (1) ein zweites Kind! Und nur einen Monat später verriet das Paar bereits, dass es dieses Mal ein Mädchen wird. Dass die Vorfreude auf den Familienzuwachs steigt, beweist die Blondine immer wieder mit süßen Babykugel-Updates im Netz. Mit eben einem solchen meldete sie sich jetzt erneut bei ihren Fans: Die Netz-Queen fiebert der Entbindung entgegen – sie ist jetzt schon in der 30. Woche!

"Die Zeit rast so schnell und die kleine Maus wird gefühlt von Tag zu Tag aktiver!", freut sich die 26-Jährige unter einem Instagram-Bild mit kugelrundem Bauch. Rund zehn Wochen liegen jetzt also noch vor ihr, bis sie ihre Tochter in die Arme schließen darf. Obwohl Bibi schon einmal in anderen Umständen war, kann sie sich an ihren wachsenden Umfang trotzdem nicht recht gewöhnen: "Ich kann mir momentan überhaupt nicht vorstellen, dass mein Bauch noch so viel größer werden wird", stellt die Kölnerin staunend fest.

In den Kommentaren sammeln sich bereits Komplimente – darunter auch von prominenten Verfassern. "Sooo schön", schreibt beispielsweise Maren Wolf (27). Die beiden YouTuberinnen verbindet nicht nur seit Jahren eine gute Freundschaft, momentan sind die zwei sogar zeitgleich schwanger. Bei Maren dauert es allerdings noch etwas länger bis zur Geburt als bei Bianca: Erst Mitte August wird es soweit sein.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Lio Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Januar 2020

