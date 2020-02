Justin Bieber (25) weiß sich die Reisezeiten zu versüßen! Derzeit ist der Popstar sehr viel unterwegs – immerhin befindet er sich wegen seines neuen Albums "Changes" auf Promo-Tour. Neben zahlreichen Talkshow-Auftritten musste er auch mal eben nach London, um dort seinen Fans bei einem Event Rede und Antwort zu stehen. Dass der 25-Jährige dadurch viele Stunden im Privatjet zubringt, ist nicht zu vermeiden. Doch der Chartstürmer hat eine ungewöhnliche Methode gefunden, um sich abzulenken und sich die Zeit zu verkürzen: Er verwandelt den Flieger kurzerhand in einen Hockey-Slalom!

So geschehen auf einem Flug nach Colorado vergangenen Mittwoch. Auf einem Foto, das der "Habitual"-Interpret teilte, ist er in einer nicht ganz alltäglichen Situation im Flugzeug zu sehen. Im Gang des Jets hatte er sich mit Pappbechern einen Parcours gebaut. Mit einem Ball und einem Hockeyschläger schien Justin so seine Geschicklichkeit im Eishockey trainieren zu wollen. Immerhin ist der gebürtige Kanadier ein begeisterter Fan und Spieler des Mannschaftssports. Seine Frau Hailey (23) beeindruckte das Training in luftigen Höhen offenbar wenig. Sie liegt auf dem Schnappschuss unbeteiligt auf einem Bett und schaut auf ihr Handy.

Dass Justin sportliche Niederlagen nicht ganz so leicht wegsteckt, wurde erst am Valentinstag in Haileys Instagram-Story offensichtlich. Als seine Liebste ihn in einem Arcade-Spiel besiegt hatte, rechtfertigte der Verlierer sich lautstark: "Ich hab's gar nicht richtig versucht!", entfuhr es ihm in dem kurzen Clip, nachdem die Laufsteg-Schönheit ihn aufgefordert hatte, ihren Sieg zu akzeptieren.

Getty Images Justin Bieber im Januar 2017

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Justin und Hailey Bieber in Beverly Hills

