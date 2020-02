Christin Kaeber sorgt sich um ihren Hund Gizmo! Die Survivor-Bekanntheit hat eigentlich derzeit allen Grund zur Freude: Zusammen mit ihrem Partner Leons fiebert sie momentan ihrem ersten Nachwuchs entgegen. Mittlerweile hat die zukünftige Mutter sogar die 40. Schwangerschaftswoche geknackt und kann es nun kaum mehr erwarten, ihr Baby in den Armen zu halten. Doch mitten im Endspurt der Schwangerschaft hat sie beunruhigende Nachrichten für ihre Fans: Ihrem Haustier geht es gar nicht gut!

In ihrer Instagram-Story macht Christin klar, dass der Vierbeiner krank sei – was genau ihm fehlt, behält sie allerdings für sich. "Der gestrige Termin war insofern ein Schock für uns, da viele Alternativen ausgeschöpft sind. Ihn gehen zu lassen, insbesondere aufgrund der vielen guten Werte, kommt für uns nicht infrage", offenbart sie. Im März stehe nun eine nicht ganz risikofreie Operation an, doch sie wisse, dass ihr flauschiger Freund ein Kämpfer sei, darum schaue sie positiv nach vorne.

Trotzdem nimmt die ganze Sache Christin ziemlich mit. Aufgrund der Umstände wird sie sich ein bisschen zurückziehen. "Wir werden uns jetzt vorerst voll auf uns konzentrieren, denn ein wichtiger Teil unserer kleinen Familie fehlt noch immer. Und deshalb steht jetzt hier nur noch Kuscheln auf dem Plan und alles, was uns als Familie so zeitnah wie möglich vollständig macht", erklärt die Influencerin.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Hund Gizmo

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Hund Gizmo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de