Wie gut kommen Adeline Norberg (17) und Laura Müller (19) wirklich miteinander aus? Seit über einem Jahr ist Adelines Papa Michael Wendler (47) nun schon mit der 19-Jährigen zusammen. Und die ist gerade mal zwei Jahre älter als ihre potenzielle Stieftochter. Laura selbst zeigt mit gemeinsamen Fotos auf Social Media immer wieder, dass sie auch Adeline in ihr Herz geschlossen hat. Aber beruht das auch auf Gegenseitigkeit?

Im Interview mit RTL spricht die 17-Jährige jetzt Klartext! Schon bevor Laura nach Florida gekommen sei, hätte sie mit ihr über Facetime kommuniziert und sich schon mal einen ersten Eindruck von der neuen Freundin ihres Vaters machen können. Dass sie deutlich jünger ist als Michael, scheint für sie kein Problem gewesen zu sein. "Ich bin keine, die sich von Vorurteilen beeinflussen lässt. Ich muss jemanden kennenlernen, und dann kann ich abschätzen: 'Okay, es geht oder okay, es geht nicht.' Ich habe mich auch von Anfang an gut mit ihr verstanden", betonte sie.

Dass sie und Laura miteinander klarkommen, ist für Adeline eine große Erleichterung, wie sie weiter erklärte: "Es wäre schwer geworden, wenn ich die neue Freundin von meinem Vater nicht gemocht hätte." Sogar Mama Claudia Norberg (49) freut es, dass ihre Tochter sich gut mit der neuen Partnerin an Michaels Seite versteht. "Meine ganzen Bedenken und mein ganzer Wunsch ist es einfach, dass es meiner Tochter gut geht", stellte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Promiflash-Interview klar.

Instagram / wendler.michael Laura Müller, Michael Wendler und Adeline Norberg im August 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Adeline Norberg, Januar 2020

Instagram / claudia_wendler_ Claudia und Adeline Norberg

