Hat sie ihren Rauswurf schon verarbeitet? In der vergangenen Folge von The Biggest Loser ging es um den Einzug in die Top zwölf, doch eine Kandidatin musste vorher das Abnehm-Camp verlassen: die 47-jährige Sigi. Sie stand neben ihrer Team-Kollegin Tabea auf der Nominierungs-Liste und am Ende wurde die Maskenbildnerin von ihren Mitstreitern rausgewählt. Wie geht es ihr nach ihrem Show-Aus?

Promiflash hat bei Sigi nachgehakt."Mir geht es super", versicherte sie im Interview. Trotz ihres Ausscheidens bei "The Biggest Loser" wolle sie genauso weitermachen wie im Camp. Das bedeute für sie, gesunde Ernährung und so viel Sport und Bewegung wie möglich auch in ihren Alltag einzubauen. "Ich habe meine alte Disziplin wiedererlangt, den Umgang mit den für mich richtigen Lebensmitteln erlernt und wieder Spaß an der Bewegung gefunden", betonte Sigi.

Und welchen Mitstreiter wird sie am meisten vermissen? "Ich habe mich mit allen gut verstanden. Ich bin ein sehr umgänglicher Mensch", sagte sie dazu. Den Sieg traue sie Anthony, Daniel und Sascha zu, weil sie den nötigen Ehrgeiz hätten.

"The Biggest Loser", immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

The Biggest Loser, Sat.1 Coach Petra Arvela und Kandidat Gerry bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Sigi, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Anthony, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

