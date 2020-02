Für Sebastian Preuss (29) gibt es bei Frauen ein klares No-Go: Aufgespritzte Lippen. Das hat er spätestens nach dem Bachelor-Homedate mit Kandidatin Leah Marie Kruse deutlich gemacht: Die hat für den perfekten Schmollmund nämlich etwas nachhelfen lassen. Und nach einer innigen Knutscherei auf dem heimischen Sofa stellte der Rosenkavalier dann fest: Eine Frau, die sich so "verbastelt", kann er sich an seiner Seite nicht vorstellen. Doch lag das jetzt an der Optik – oder war der Kuss selbst vielleicht der Grund? Ex-Bachelor Daniel Völz (34) spricht über seine Knutsch-Erfahrungen mit gemachten Lippen.

Im AudioNOW-Podcast von "Der Bachelor" verriet der 35-Jährige: "Ich habe schon mal eine Frau mit gespritzten Lippen geküsst. Ich habe auch mal eine Frau ohne gespritzte Lippen geküsst. Und ich muss sagen: Ab einer gewissen Füllmenge bemerkt man das schon!" Allerdings stellte er auch klar, dass die Technik ausschlaggebend sei: "Es könnte jemand noch so schöne Lippen haben, wenn das aber nicht passt..."

Für Daniel als Zuschauer hat es aber nicht so ausgesehen, als hätte Basti den innigen Moment mit Leah nicht genossen – im Gegenteil: "Man sieht ihm an: Mensch, das ging richtig zur Sache." Ihm sei eher der seltsame Smalltalk danach negativ aufgefallen. "Du hast gerade so heftig geknutscht und fragst dann erst nach den Hobbys deiner Knutschgefährtin. Ich kann die Vorgehensweise nicht verstehen", stellte der Berliner klar.

