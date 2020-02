Wer wird Christin Kaeber bei der Entbindung zur Seite stehen? Die einstige Survivor-Kandidatin hatte im Oktober große Neuigkeiten zu verkünden: Sie und ihr Freund Leons erwarten ihr erstes Kind. Mittlerweile befindet sich Christin in der 40. Schwangerschaftswoche – jeden Moment könnte es so weit sein. Jetzt, kurz vor der Geburt, verriet sie ihrer Community noch, wer sie in den Kreißsaal begleiten darf!

Die Schwester von Liz Kaeber (27) hielt ihre Follower auf Instagram über jede Phase ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nun stellte sie sich noch einmal den letzten brennenden Fragen rund um die bevorstehende Geburt. Auf die Frage, ob Leons bei der Entbindung dabei sein wird, war ihre Antwort eindeutig: "Ja. Das stand von Anfang an fest. Insbesondere für Leons." Ihr Partner sei ein fürsorglicher und verantwortungsvoller Mann, deshalb machte er laut Christin schon früh klar: "Er würde mich dieses Ereignis niemals allein oder in anderer Begleitung durchleben lassen."

Doch Leons wäre beinahe nicht ihre einzige Begleitung gewesen. Als ein Fan wissen wollte, ob auch Liz an ihrer Seite sein werde, offenbarte Christin, dass ihre Schwester höchstwahrscheinlich im Krankenhaus vor Ort sein werde. Während der Entbindung wird sie ihr aber wohl nicht die Hand halten: "Aber Leons Wunsch ist es, dass es UNSER großes Ereignis wird", erklärte die Polizistin. Für sie wären aber durchaus beide Möglichkeiten in Betracht gekommen.

Instagram / leons.kogajs Christin Kaeber und ihr Freund Leons im November 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons in der 40. Schwangerschaftswoche

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

