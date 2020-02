Hat sie sich hier einen Fauxpas geleistet? Kendall Jenner (24) gilt für viele Fans als absolutes Mode-Vorbild und Fashion-Ikone. Das Model überzeugt seine Community fast täglich mit den aufregendsten Street-Styles, den glamourösesten Abendroben oder den lässigsten Catwalk-Looks. Vor Kurzem überraschte die Beauty dann aber mit einem ziemlich fragwürdigen Outfit: Bei einem Event erschien Kendall in einem leicht transparenten Oberteil und Rock mit Schmetterlingsprint!

Während der London Fashion Week legte die 24-Jährige am Montagabend einen Stopp bei einer exklusiven VIP-Veranstaltung ein. Als Star-Gast schmiss sich die brünette Schönheit besonders in Schale und entschied sich für einen extravaganten Zweiteiler, bestehend aus einem Rock und einem langärmligen Oberteil. Besonderer Hingucker bei dieser Kombi: das äußerst auffällige Schmetterlingsmuster in leicht transparenter Optik!

Doch nicht nur ihr Outfit dürfte Tuschelthema des Abends gewesen sein. Am Rande der Party hing Kendall nämlich mit dem Ex-Lover ihrer Halbschwester Kourtney Kardashian (40) ab. Im Netz teilte die Schönheit einen ziemlich intimen Schnappschuss von sich und Luka Sabbat, wie er sich zu ihr herüber lehnt.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Februar 2020

Will / MEGA Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und Luka Sabbat auf einem Burberry Event 2020

