Hielt die Liebe von Märtha Louise (48) und ihrem Schamanen Durek Verrett nicht einmal ein Jahr? Im Mai machte die Schwester des norwegischen Kronprinzen Haakon (46) ihrem amerikanischen Partner offiziell eine flammende Liebeserklärung im Netz – danach war endlich klar, dass sie nach der Scheidung von Ari Behn wieder einen Mann an ihrer Seite hat. Auch mit pikanten Details ihrer Beziehung warteten die beiden auf. Der spirituelle Heiler prahlte in Interviews damit, die royale Skandinavierin dreimal am Tag sexuell zu beglücken. Mittlerweile könnte sich die Liebe allerdings abgekühlt zu haben: Es gibt ein Indiz, das dafür spricht, dass es zwischen ihnen kriselt!

Märtha musste Ende des vergangenen Jahres einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ex-Mann Ari nahm sich an Weihnachten das Leben. Sie und ihre drei gemeinsamen Töchter Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah ließen ihrer Trauer bei seiner Beerdigung im Januar freien Lauf. Ein sehr naher Freund fehlte allerdings bei der Zeremonie – Durek. Wie Closer berichtet, sei er aus Respekt gegenüber den Kindern ferngeblieben. Aber auch vor dem traurigen Anlass soll der Schamane nicht für seine Freundin da gewesen, sondern befand sich angeblich wegen seiner Heilungskurse in London und Kalifornien.

Davon zeugen auch verschiedene Instagram-Fotos, auf denen er lächelnd mit dem Model Holly Madison (40) und ihrer Nichte im Disneyland in den USA posiert. Die letzten Posts, die sich wiederum das Paar widmete, liegen schon ein paar Monate zurück. Doch die gemeinsamen Bilder der beiden sind nach wie vor online zu finden. Bislang haben sich aber weder die Prinzessin noch ihr Schamane zu den Spekulationen geäußert.

Jussi Nukari / Lehtikuva / ActionPress Märtha Louise von Norwegen im März 2019

Anzeige

Instagram / shamandurek Holly Madison, Durek Verrett und ihre Nichte Alexandria

Anzeige

Instagram / shamandurek Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de