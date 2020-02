Jennifer Lopez (50) verzaubert erneut ihre Fans – diesmal mit einem Post ihrer beiden Kinder! Die Sängerin war mit ihrer Performance das Gesprächsthema beim Super Bowl. Top in Form wirbelte sie durch die Halbzeit des legendären NFL-Finales. Kaum zu glauben, dass diese Frau bereits 50 ist und sogar zwei Kinder hat – aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (51). Nun hatten ihre Twins Geburtstag und Jennifer widmete ihnen anlässlich ihres Ehrentages einen niedlichen Beitrag.

"Ich weiß, dass ihr heute zwölf Jahre alt geworden seid, aber ihr werdet immer meine Babys sein. Alles Gute zum Geburtstag, meine schönen Kokosnüsse", schrieb die "Jenny From The Block"-Interpretin zu dem Throwback-Bild aus dem Jahr 2008 auf Instagram. Darauf guckt Jennifer ihre schlafenden Säuglinge Emme (12) und Maximilian (12) total verliebt an.

Der "Hustlers"-Star zeigte seine Kinder zwar bereits in der Öffentlichkeit, ein Foto der Teenies im Babyalter ist aber etwas ganz Besonderes. Innerhalb weniger Stunden hatte das Pic schon über 4.000.000 Likes. "Oh mein Gott, das ist so herzerwärmend", lautete nur einer der zahlreichen Kommentare.

Instagram / arod Alex Rodriguez, Jennifer Lopez und ihre Kinder

Getty Images Jennifer Lopez, Februar 2020

MEGA Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, 2019

