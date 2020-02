Ist der viellelicht groß geworden! Seit Michael Jacksons (✝50) tragischem Tod im Jahre 2009 sieht man seine Kids Paris (21), Prince (23) und Blanket Jackson (18) nur selten alle zusammen: Während die beiden Ältesten aus der Ehe mit Debby Rowe sich häufiger im Netz und auf öffentlichen Auftritten präsentieren, lässt sich Nesthäkchen Blanket nur selten irgendwo blicken. Angesichts dessen dürfte eine Nachricht Fans nun aus den Socken hauen: Der jüngste Jackson-Spross ist jetzt tatsächlich 18 Jahre alt!

Das kann Paris in ihrem Post auf ihrem Instagram-Account kaum fassen: "Mein kleiner Bruder ist seit heute ein volljähriger Erwachsener. Was zum Teufel. Ich habe seine Windeln gewechselt. Das ist unglaublich. Ich bin stolz auf den gut aussehenden, intelligenten, aufschlussreichen, lustigen und freundlichen jungen Mann, zu dem er geworden ist", kommt das Model kaum aus dem Schwärmen. Süßer als diese lieben Worte sind höchstens die Bilder, die das Geburtstagskind mit seiner Familie zeigen!

Ob als Kleinkind oder im Teenager-Alter – die Pics beweisen mal wieder, dass sich Michaels Nachwuchs nahesteht. Allzu häufig kommt die Jackson-Community immerhin nicht in den Genuss von Bildern des frischgebackenen Volljährigen. Dem ist sich auch seine Schwester bewusst: "Er mag seine Privatsphäre, also ist das ist alles, was ich sage."

