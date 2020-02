Was hält Michael Wendler (47) von dem neuen Tanzpartner seiner Freundin? Am Freitag weihten die 14 Promi-Kandidaten bei Let's Dance schon mal das Parkett ein. In der Kennenlernshow erfuhren die Teilnehmer dann auch, mit welchem Profitänzer sie in den nächsten Wochen die Hüften kreisen lassen. Bei einer sorgte die Zuteilung für besonders große Freude: Laura Müller (19) bekam mit Christian Polanc (41) ihren Wunschpartner an die Seite gestellt. Doch was sagt eigentlich ihr Freund Michael zu dem Mann, mit dem Laura nun die meiste Zeit verbringen wird?

Gegenüber Bild versicherte der Popschlagersänger schon vor der Bekanntgabe: "Am wenigsten eifersüchtig wäre ich beim Christian Polanc." Am Typ entscheide sich letztendlich, ob Laura mit dem Tanzexperiment weitermacht. Die Chemie müsse schließlich stimmen. Umso erleichterter war der 47-Jährige dann auch, als der Traum seiner Liebsten dann in Erfüllung ging. Man könnte beinahe meinen, Michael habe schon vorher darüber Bescheid gewusst. Er verriet allerdings nach der Sendung gegenüber der Zeitung: "Ich hab's mir einfach gewünscht."

Auch Laura konnte nach der ersten Folge richtig durchatmen und erklärte Promiflash, dass sie mehr als glücklich sei, dass das "Let's Dance"-Urgestein mit ihr die Choreografien erarbeiten werde. "Wenn man jemanden bekommt, den man nicht ganz so gut findet, dann macht das Tanzen auch nicht so Spaß", fügte sie hinzu. Wäre die Wahl auf einen anderen Profi gefallen, so wäre sie sogar ein wenig enttäuscht gewesen, gab sie weiter zu.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im "Let's Dance"-Studio

