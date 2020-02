Nach Wochen der Witz-Offensive von Oliver Pocher (42) reicht es Michael Wendler (47) endgültig! Der Schlagersänger musste sich in letzter Zeit viel von Komiker Oli gefallen lassen: Der Scherzkönig parodierte Instagram-Storys und Musikvideos des "Egal"-Interpreten, animierte Nachahmer und verkaufte sogar scherzhafte Wendler-Shirts. Der Wahl-Amerikaner drohte Pocher bereits eine Klage an – öffentlich zu dessen Aktionen geäußert hat sich der Freund von Laura Müller (19) aber erst vor wenigen Stunden: Nach einem weiteren Live-TV-Diss von Oli schoss der Wendler im Netz zurück. Doch auf welcher Seite stehen eigentlich die Fans dabei?

Michael verfolgte seine Freundin Laura am Freitag bei ihrer Let's Dance-Premiere live im Studio. Während der TV-Show wurde zu Chris Talls (28) Show gezappt, mit Oli Pocher als Gast. Der TV-Star trug dabei ein Shirt, mit dem er sich über seinen Kontrahenten lustig machte und scherzte zudem über ihn. Michas Reaktion einen Tag darauf auf Instagram: "Wir können das gerne unter Männern austragen, wobei ich nicht weiß, ob du einer bist. [...] Ich weiß, dass du so sein willst wie der Wendler. Aber der wirst du nie sein." Ob der Goodbye Deutschland-Star damit Sympathiepunkte sammeln konnte? Eher weniger – in einer Promiflash-Umfrage (Stand: 23.02.2020, 10:05 Uhr, 25.129 Teilnehmer) standen knapp dreiviertel der User hinter Witzbold Oliver. 73,9 Prozent (18.560 Teilnehmer) empfinden Wendlers Konter als lächerlich und können nicht verstehen, warum er sich erst jetzt zu Wort meldet. 26,1 Prozent (6.569 Teilnehmer) finden es hingegen gut, dass sich der Musiker endlich wehrt.

Olis aktuelle Aktion wird die Stimmung zwischen ihm und Michael bestimmt nicht besänftigen. Denn der 42-Jährige hat gerade ein Video veröffentlicht, in dem er Wendlers Song "Egal" parodiert – und das sogar als Lookalike.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Musiker

ActionPress Oliver Pocher im Oktober 2019 in Frankfurt

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher als Michael Wendler verkleidet

