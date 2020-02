Micaela Schäfer (36) ist von Laura Müller (19) überzeugt! Seit sie mit Schlagerstar Michael Wendler (47) liiert ist, steht die 19-Jährige im Fokus der Öffentlichkeit. Nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars zog sie sich Anfang des Jahres für den Playboy aus. Vor wenigen trat sie auch als Kandidatin bei Let's Dance an. Einen prominenten Fan hat Laura schon auf ihrer Seite: Nacktschnecke Mica glaubt an die Influencerin!

"Also, ich finde Laura Müller super", verrät sie im Interview mit Promiflash. Sie finde es beschämend, dass so viele Menschen über die Partnerin des "Sie liebt den DJ"-Interpreten lästern. Ob Laura nach dem Cover-Shooting auf ihren Körper reduziert wird? Mica glaubt an das Gegenteil. Sie ist sich sogar sicher, dass Laura auch ohne ihren Liebsten Erfolg haben wird: "Klar kann aus ihr noch richtig was werden. Sie muss sich entwickeln. Ich glaube schon, dass sie ihren Weg gehen wird!"

Im Gegensatz zu Laura feierte die GNTM-Teilnehmerin von 2006 ihren eigenen Durchbruch erst rund zehn Jahre später. "Mit 19 hätte ich das, glaube ich, noch nicht so hinbekommen", zieht die 36-Jährige erste Vergleiche. Heute ist sie unter anderem als Werbegesicht der Erotikmesse Venus bekannt.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Februar 2020

ActionPress Laura Müller im September 2019 in Oberhausen

Promiflash Micaela Schäfer im Promiflash-Interview

