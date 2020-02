Auch das Fernsehpublikum kommt nun in den Genuss der neuen Doku über Michael Wendler (47) und seine Laura (19)! Ende Januar gab RTL bekannt, dass es ein neues TV-Format mit dem Schlagersänger und seiner Angebeteten geben wird. In "Laura & der Wendler – total verliebt in Amerika" soll es unter anderem um das Playboy-Shooting der 19-Jährigen gehen und auch ihre Let's Dance-Teilnahme wird Thema sein. Eigentlich war die Sendung nur für die Streaming-Plattform TVNow gedacht, jetzt ist jedoch klar: Die Dokusoap bleibt nicht nur den Netz-Usern vorbehalten!

Im Web werden die Folgen der Dokusoap bereits ab dem 21. Februar zu sehen sein. Das TV-Publikum wird jedoch in der Nacht vom 28. auf den 29. auf seine Kosten kommen. Um 0.30 Uhr wird die erste Episode über die Fernsehbildschirme flimmern, wie RTL nun verkündete. In insgesamt sechs geplanten Ausgaben wird es aber nicht nur um Laura gehen. Gezeigt wird außerdem, wie der Wendler seiner Freundin ein Haus kauft, das anschließend nach ihren Wünschen umgebaut wird.

Es ist zudem längst nicht das erste Mal, dass der "Sie liebt den DJ"-Interpret einen Einblick in sein Privatleben gewährt. In "Der Wendler-Clan" wurden seine Noch-Frau Claudia Norberg (49) und ihre gemeinsame Tochter Adeline in ihrem Lebensalltag gefilmt. Zuletzt produzierte RTL schließlich die Doku "Wendler, Laura, Claudia – der DJ und die Frauen", die nur im Netz zu sehen war. Werdet ihr euch "Laura & der Wendler – total verliebt in Amerika" im Fernsehen anschauen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2020

