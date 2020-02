Laura Müller (19) ist mit ihrem Tanzpartner bei Let's Dance total happy! Am vergangenen Freitagabend fand der Auftakt zur 13. Staffel der beliebten Tanzshow statt. In der ersten Show traten die 14 prominenten Kandidaten in fünf Gruppentänzen auf und wurden am Ende an die Profitänzer verteilt. Die Freundin von Michael Wendler (47) hatte dabei ihren Wunschpartner bekommen: Sie tanzt mit Christian Polanc (41). Aber ist der Tänzer mit seiner Partnerin zufrieden?

Gegenüber Promiflash verriet der 41-Jährige, was er von Laura hält. "Ich bin auch superzufrieden mit der Wahl. Ich glaube, die Laura hat viel Potenzial. Ich denke, dass viele sie unterschätzen", erklärte Christian. Er glaube, dass es für Laura dennoch hart werden könne, da das "Showbusiness" etwas Neues für sie sei. In diesem Fall sei er der perfekte Partner für sie, da er schon viele unterschiedliche Promi-Damen auf dem Parkett an seiner Seite hatte: "Ich denke, dass ich ihr da auch sehr gut helfen kann, einen schönen Weg hier zu gehen."

Auch die 19-Jährige freut sich über Christian an ihrer Seite. Gleich nach der Show plauderte die Influencerin im Promiflash-Interview aus, wie glücklich sie sei und erklärte außerdem: "Wenn man jemanden bekommt, den man nicht ganz so gut findet, dann macht das Tanzen auch nicht so Spaß."

