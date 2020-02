Schuldig oder nicht schuldig? Seit mehreren Monaten zieht sich schon der Prozess um den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (67). Die Anklagepunkte sind unter anderem "serieller sexueller Angriff" und Vergewaltigung in diversen Fällen. US-Schauspielerinnen wie Rose McGowan (46) nahmen ihren Mut zusammen und zeigten den Produzenten öffentlich an. Heute ist die zuständige Jury nach 22-stündiger Beratung zu einem Urteil gekommen. Harvey Weinstein ist schuldig – aber nicht in allen Anklagepunkten.

Wahrscheinlich entgeht Weinstein einer lebenslangen Freiheitsstrafe wie USA today nun berichtet. In dem gravierendsten Anklagepunkt, dem "seriellen sexuellen Angriff" wurde der Filmemacher nämlich freigesprochen. Dafür wurde er in den Punkten "Krimineller Sexakt ersten Grades" wegen einer Oralsex-Attacke auf Opfer Mimi Haleyi im Jahr 2006 und "Vergewaltigung dritten Grades" wegen eines Übergriffs gegen Model Jessica Mann in 2013 schuldig gesprochen. Der nächste Schritt nach dem Schuldspruch ist es, das genaue Strafmaß festzulegen, deswegen bleibt es noch abzuwarten, ob und wie lange Weinstein ins Gefängnis muss.

Der finale Prozess in der Sache wurde vergangenen Freitag eingeleitet, es wurde lange diskutiert. Heute zog sich Richter Burke mit den zwölf Geschworenen noch einmal zurück, bis sie ihre Entscheidung bekannt gaben.

Getty Images Harvey Weinstein am 24. Februar 2020

Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein am 24. Februar 2020

Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein vor einem Gericht in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de