Flauschige Fashion-Week-Grüße! Orlando Bloom (43) hat sein Herz offenbar nicht nur an Ehefrau Katy Perry (35) verschenkt, sondern auch an seinen vierbeinigen Freund Mighty. Der Schauspieler nimmt seinen kleinen Pudel fast überall mit hin – sei es auf Reisen durch die Welt oder auf eine Spritztour mit seinem Motorrad. Nun hat der Fluch der Karibik-Star das Fellknäuel sogar zu seinem Fashion-Show-Begleiter ernannt – und brachte ihn mit an den Laufsteg!

Am Sonntag gehörte Orlando zu den Stargästen auf der BOSS Show bei der Milan Fashion Week 2020. Die Blicke von Fotografen und Star-Freunden waren aber vor allem auf seinen süßen Hund gerichtet: Klein-Mighty zeigte sich von seiner besten Seite und schmiegte sich auf dem roten Teppich an sein Herrchen. Und auch im Laufsteg-Publikum war der kleine Hund nicht aus der Ruhe zu bringen: Total gelassen döste er eine Runde auf Orlandos Schoß. "Mighty hat die Fashion Week wie ein Boss gemeistert", freute sich der 43-Jährige auf Instagram.

Abends bekam Mighty schließlich Auslauf – Orlando machte sich mit ihm zu einem nächtlichen Spaziergang durch Mailand auf. Um den Vierbeiner vor neugierigen Paparazzi zu schützen, trug der Hollywoodstar ihn ein kleines Stück.

Getty Images Toni Garrn, Orlando Bloom, Mark Langer, Amber Valletta, Cara Delevingne und Ashley Benson

Vincenzo Aloisi / MEGA Orlando Bloom mit seinem Hund in Mailand

Vincenzo Aloisi / MEGA Orlando Bloom mit seinem Hund in Mailand

