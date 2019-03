Ob sich sein vierbeiniger Freund bei diesem Trip wirklich wohlgefühlt hat? Orlando Blooms (42) Herz gehört nicht nur seiner Verlobten Katy Perry (34), sondern auch einem flauschigen Mitbewohner: Sein treuer Begleiter Mighty ist sein ganzer Stolz. Immer wieder sieht man den Schauspieler gemeinsam mit seinem Hündchen in der Öffentlichkeit. Sein vergangener Auftritt mit Mighty sorgte allerdings für Verwirrung: Orlando hatte seinen Hund offenbar in einem Jutebeutel, als er auf dem Motorrad durch die Stadt brauste!

Am Dienstag wurde der Fluch der Karibik-Star von Paparazzi in Los Angeles entdeckt. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, kommt der 42-Jährige mit Motorradhelm auf dem Kopf und einem schwarzen Beutel in der Hand an einem Restaurant an. Auf dem Weg zum Laden lugt deutlich der kleine Kopf von Mighty aus der Stofftasche heraus! Auch nach dem Lunch hatte Orlando den Beutel wieder auf seinem Rücken – ob Mighty auch dieses Mal darin steckte, ist auf den Bildern allerdings nicht zu erkennen. Auf eine Anfrage der Zeitung habe der Hollywoodstar bisher nicht reagiert.

Die Leser der britischen Publikation verurteilen das Verhalten allerdings aufs Schärfste: Unter dem Artikel wird Orlando mit negativen Kommentaren überschwemmt. “Tierquälerei” und “Das ist totaler Tiermissbrauch. Könnt ihr euch vorstellen, wie laut die Geräusche des Motorrads in den Ohren des Hundes schmerzen? Und wo bleibt die Sicherheit für den Hund”, lauteten nur zwei der User-Urteile.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und sein Hund Mighty

Getty Images Orlando Bloom im November 2016

