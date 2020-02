Barbara Meier (33) überraschte am Valentinstag nicht nur ihre Fans mit dieser zuckersüßen Nachricht: Die Siegerin der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel erwartet mit ihrem Partner Klemens Hellmann das erste gemeinsame Kind. Erst im vergangenen Juni hatte sie ihrem Partner ganz romantisch in Venedig das Jawort gegeben. Jetzt verrät die rothaarige Beauty, wie der österreichische Investor von der Schwangerschaft erfahren hat.

Im Interview mit der Gala erklärte Barbara, wie süß sie ihren Ehemann überraschte: "Kombiniert mit einem romantischen Geschenk und mit einem schönen Foto von uns." Sie habe ihm noch am gleichen Tag davon erzählt, als sie selbst davon erfahren hatte. Der Unternehmer habe sich "wahnsinnig" gefreut und beide seien "voller Glück" gewesen.

Das Geschlecht ihres Nachwuchses möchten die beiden zwar vorerst nicht erfahren, "aber bis zur Geburt werden wir wohl nicht warten, um es uns sagen zu lassen", erklärte Barbara. Fleißig auf Namenssuche seien die werdenden Eltern dennoch, aber vorschnell wollen sie diese wichtige Entscheidung nicht treffen. "Der Name wird den kleinen Menschen ja ein Leben lang begleiten."

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Anzeige

ActionPress/Gulotta,Francesco Barbara Meier mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann

Anzeige

Getty Images Barbara Meier 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de