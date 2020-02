Barbara Meier (33) durchlebt aktuell eine aufregende Zeit! Im Juni des vergangenen Jahres gab die Siegerin der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel ihrem Partner Klemens Hallmann in Venedig das Jawort. Am diesjährigen Valentinstag verkündeten die beiden mit einer lustigen Fotomontage dann die erfreulichen Neuigkeiten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Jetzt gab das Model ein erstes Update zu seiner Schwangerschaft!

Bisher kann Barbara ihre anderen Umstände in vollen Zügen genießen: "Ich hatte von Freundinnen so einiges gehört. Doch bisher habe ich mit keinerlei Schwierigkeiten zu kämpfen", verriet sie gegenüber Gala. Auch von den klassischen Heißhungerattacken ist die 33-Jährige bislang verschont geblieben: "Ich habe eher Lust auf gesundes Essen, frisches Obst und Gemüse!" Ihr Verlangen nach Zucker habe hingegen komplett nachgelassen.

Von dem werdenden Vater Klemens wird die rothaarige Schönheit in der letzten Zeit besonders umsorgt: "Mein Mann hat mich immer schon verwöhnt. Aber jetzt passt er noch mal extra auf mich beziehungsweise uns auf", verriet Barbara. Deshalb ist sich die werdende Mutter jetzt schon sicher, dass der österreichische Unternehmer nach der Geburt des Babys ein toller Vater sein wird.

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier im Januar 2019

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Januar 2020

Getty Images Barbara Meier im Mai 2017

