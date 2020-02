Welche Wunschvorstellung hat Angelina Heger (28) von der Geburt ihres Kindes? Seit Ende des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Sebastian Pannek (33) erwarten ihren ersten Nachwuchs. Inzwischen befindet sich die Influencerin im sechsten Schwangerschaftsmonat. Zeit, um langsam über die anstehende Geburt nachzudenken: Wünscht sich Angelina einen Kaiserschnitt oder möchte sie auf natürlichem Weg entbinden?

Bei einer Instagram-Fragerunde sprach die werdende Mutter Klartext: "Mein Wunsch ist es, den Kleinen natürlich zu bekommen", verriet sie ihren Followern. Sie sei guter Dinge, dass der Plan aufgeht. Doch die 28-Jährige kann sich offenbar auch mit dem Gedanken anfreunden, ihren Sprössling per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen: "Der Kleine entscheidet, ob er am Ende richtig liegt, oder eben nicht und so wird dann entbunden, egal auf welchem Weg", erklärte die TV-Bekanntheit.

Auf die Frage, ob sie Angst vor der Entbindung habe, antwortete Angelina gelassen: "Bisher kein bisschen!" Stattdessen genießt die zukünftige Mama eines kleinen Sohnes ihre anderen Umstände in vollen Zügen. "Ich bin einfach überwältigt. Seit drei Tagen glaube ich, Tritte von meinem Baby zu spüren", teilte die Beauty mit.

Splash News Sebastian Pannek und Angelina Heger im Juli 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020

Splash News Angelina Heger im Juli 2019

