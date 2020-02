Fitness-Wahn bei Neu-Mamis? Nicht mit Anna Hofbauer (31)! Die ehemalige Bachelorette und ihr Liebster Marc Barthel (30) sind seit November stolze Eltern. Ihr kleiner Sohn Leo erblickte das Licht der Welt und bestimmt seitdem den Alltag der beiden. Nach drei Monaten zu Hause präsentierte sich Anna aktuell wieder auf dem Red Carpet – und das wieder total fit. Doch für ihren schönen After-Baby-Body hat sich die TV-Bekanntheit nicht stressen lassen!

Auf der BMW Bunte Festival Night am Freitag erschien die Neu-Mami an der Seite ihres Partners. Die Blondine trug einen bodenlangen, dunkelgrünen Jumpsuit, der ihren Körper wunderschön umschmeichelte und ihre schmale Taille betonte. Im Promiflash-Interview verriet Anna, dass sie sich trotz ihrer schlanken Figur nicht vom Fitness-Wahn einiger Mama-Kolleginnen anstecken ließ: "Ich habe mir da überhaupt keinen Druck gemacht. Ich hatte das große Glück, dass ich kurz nach der Geburt eigentlich schon wieder relativ viel runter hatte. Und bei mir ist es, glaube ich, auch einfach so das Stillen, was einfach wahnsinnig Kalorien verbraucht."

Anna liebt die innige Verbindung mit ihrem Sohnemann während des Stillens. Auf Instagram teilte sie deshalb auch zwei süße Bilder, auf dem sie ihrem Leo die Brust gibt. "Lang hab ich überlegt, ob ich das Bild poste oder nicht. Schließlich ist es der für mich innigste Moment zwischen Mama und Kind – und gleichzeitig ein in der Öffentlichkeit schwer diskutiertes Thema", schrieb sie dazu. Anna möchte damit ihren Followern zeigen, dass Stillen eine der normalsten Sachen der Welt ist.

