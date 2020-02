Wollen Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) das Wiedersehen mit Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) etwa hinauszögern? Anfang Januar hatten die Eltern von Archie Harrison bekannt gegeben, die britische Königsfamilie nicht länger hauptamtlich repräsentieren zu wollen. Kurz darauf reisten sie nach Kanada, wo sie auf Vancouver Island ein Leben fernab der royalen Pflichten genießen. Ende Februar kehren die Sussexes für einige Termine nach Großbritannien zurück. William und Kate werden währenddessen die meiste Zeit im Ausland unterwegs sein – purer Zufall oder eine bewusste Entscheidung?

Wie Just Jared berichtet, kommen Harry und Meghan am 28. Februar für eine Veranstaltung der Invictus Games nach England und bleiben voraussichtlich bis zum Commonwealth Service am 9. März. Ihr letzter Termin ist vermutlich das einzige Event, bei dem sie auf William und Kate treffen werden. Das Thronfolger-Paar halte sich Anfang März in Dublin auf und sei erst am 5. März zurück.

Seit dem sogenannten Megxit soll das Verhältnis der beiden Söhne von Prinz Charles (71) ziemlich unterkühlt sein. Laut eines Insiders habe es vor Harrys Umzug nach Kanada keine versöhnliche Aussprache mit William gegeben. Letzterer sei ohnehin sehr enttäuscht, weil der 35-Jährige der Royal Family und somit auch ihm den Rücken kehrt.

