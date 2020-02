Bei Suzanne Somers (73) und ihrem Ehemann Alan Hamel (83) geht es immer noch ziemlich heiß her. Dass die Schauspielerin keine Angst hat, nackte Haut zu zeigen, bewies sie schon im Herbst an ihrem Geburtstag. Die "Eine starke Familie"-Darstellerin teilte einen Schnappschuss von sich – darauf war sie splitternackt. Auch ihr Mann ist offenbar alles andere als prüde: In einem Video im Netz strippt Alan nun für Suzanne!

Auf Instagram postete die Blondine einen kurzen Clip, in dem sie ein entspanntes Bad im Freien nimmt. Im Hintergrund ist das Lied "Let Me Entertain You" aus dem Musical "Gypsy" zu hören, während Alan ins Bild tanzt. Er trägt bloß eine Badehose und eine Jacke, während er lasziv mit den Hüften schwingt. "Frohen Valentinstag. Das nennt man einen 83-jährigen-Striptease! Was für ein Glück habe ich, dass Alan mein Valentinsschatz ist!", schrieb Suzanne zu dem Video.

So viel Erotik gibt es im Somers-Hamel-Haushalt aber nicht nur zum Valentinstag. Suzanne hat bereits vor einigen Wochen verraten, dass sie und Alan immer noch zweimal am Tag Sex hätten: "Ich bin in dem Groove, in dem man ist, wenn man jünger und den ganzen Tag in der Laune dafür ist, und er ist es auch, weil er eine Hormonersatztherapie macht."

Instagram / suzannesomers Suzanne Somers und Alan Hamel

Getty Images Suzanne Somers bei der Palm Springs International Film Festival Film Awards Gala, 2017

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers bei der Palm Springs International Film Festival Film Awards Gala

