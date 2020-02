Lange dauert es nicht mehr, bis Josephine Welsch ihre Zwillinge bekommt. Aktuell ist die Influencerin in der 34. Schwangerschaftswoche und damit auf der Zielgeraden der Schwangerschaft. Sie und ihr Partner Robert Dallmann gaben erst an Weihnachten bekannt, erneut Eltern zu werden. In einem Update für ihre Fans verriet die Blondine nun, warum sie deutlich entspannter sei, als bei ihrer ersten Schwangerschaft mit Söhnchen Tristan.

"Ich hatte bei Tristan immer das Gefühl während der Schwangerschaft, dass ich zwar in der Theorie weiß, was mich erwartet, aber praktisch halt nicht", gestand Josephine nun auf Instagram. Mutter zu sein, hätte sich dann für sie noch einmal ganz anders angefühlt, sei jedoch einfach wunderschön. Auch wenn mit zwei Babys nun die doppelte Arbeit auf sie zukommt, nehme sie es gelassener als in ihrer ersten Schwangerschaft. "Obwohl ich es keinesfalls unterschätze!" erklärte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Die Ungewissheit bei Söhnchen Tristan hätte ihr damals Angst gemacht. Diesmal hätte sie jedoch eine Vorstellung davon, was auf sie zukommen wird.

Vor allem mit Robert an ihrer Seite sei sie sich sicher, dass die kleine Familie das hinbekommen wird. "Die Aufregung und die Sehnsucht steigen von Tag zu Tag", gestand Josephine ihren zahlreichen Followern erst kürzlich auf Instagram. Lange dauert es jedenfalls nicht mehr, bis ihre Zwillinge da sind.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Partner Robert Dallmann, Weihnachten 2019

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit Schwangerschaftsbauch

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihrem Partner Robert Dallmann und ihrem gemeinsamen Sohn

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Sohn



