Anne Wünsche (28) ist schon lange dafür bekannt, dass sie sich und ihren Körper gerne via Social Media inszeniert. Auf ihren Profilen geizt sie nicht gerade mit ihren Reizen und zeigt sich häufig im Bikini oder fast nackt. Dabei erhaschen ihre Fans immer wieder einen Blick auf ihre zahlreichen Tattoos, die über ihren ganzen Körper verteilt sind. Erst kürzlich ist Anne auf ihre Tätowierungen näher eingegangen und hat dabei verraten, welche sie am liebsten mag.

"Ich muss sagen, dass all meine Tattoos eine Bedeutung haben und ich somit keins bereue", schrieb die 28-Jährige vor wenigen Tagen zu einem Instagram-Beitrag. Ihr absolutes Lieblingsmotiv sei die Minnie Mouse mit Mittelfinger: "Der geht an alle Menschen, die schlecht hinter meinem Rücken reden – also auch an alle Hater." Ihre Tätowierungen hätten aber keinen weiteren Zusammenhang, Anne stehe auf einen bunt gemischten Motiv-Mix.

Die zweifache Mama hat ihren Kritikern im Netz schon häufiger eine Ansage gemacht. Anfang Januar postete sie ein Bild, auf dem sie halbnackt am Strand posiert. "Futter für die Hater! Wenn ich hauptberuflich Model wäre [...], dann würde ich täglich solche Fotos posten und dafür keinen Shitstorm kassieren. Ich bin kein Model, dafür aber Mama. Aber als Mama 'darfst du nicht... und hast du dich nicht so zu zeigen'. Ich mach es trotzdem", schrieb Anne auf Instagram.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de