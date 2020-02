Gerda Lewis (27) und ihr Melvin schweben auf Wolke sieben. Obwohl die einstige Bachelorette und der Wrestler erst seit wenigen Monaten ein Paar sind, hat sich Gerda bereits ihre ganze Zukunft mit dem 25-Jährigen ausgemalt. Inzwischen wohnen die beiden auch schon zusammen und renovieren die gemeinsame Wohnung. Nun machte Gerda ihrem Schatz im Netz ein Liebesgeständnis und schmiedet sogar schon die ersten Nachwuchspläne.

Unter ihrem neusten Instagram-Post bekannte die Blondine erneut ihre tiefste Zuneigung zu dem Sportler: "Es gibt keine Worte, die beschreiben können, wie viel du mir bedeutest. Jeden Tag wache ich neben dir auf und schlafe neben dir ein." Damit mache Melvin die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin zur glücklichsten Frau der Welt. Sie könne kaum in Wort fassen, was ihr Freund ihr bedeute. "Ich freue mich auf jeden Lebensweg, den wir zusammen gehen, jede Hürde, die wir zusammen überwinden und jede Aufgabe, die wir zusammen meistern, aber am meisten freue ich mich darauf, irgendwann eine kleine Familie mit dir zu haben", erzählte die Influencerin ganz euphorisch.

Gerda äußerte nicht zum ersten Mal den Wunsch, mit ihrem Lover gemeinsame Kinder bekommen zu wollen. Schon vor knapp einem Monat schilderte sie: "In drei bis fünf Jahren wäre ich gerne mit Melvin verheiratet und Mama".

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer im Februar 2020

Instagram / whoismelvin_ Gerda Lewis und Melvin Pelzer im Februar 2020

Instagram / whoismelvin_ Gerda Lewis und Melvin Pelzer im Februar 2020

