Na, hat da etwa jemand Schmetterlinge im Bauch? Im Oktober 2019 sorgten Manuel Cortez (40) und Miyabi Kawai (45) mit dieser Neuigkeit für Überraschung bei ihren Fans: Nach sage und schreibe 14 Jahren entschloss sich das Paar dazu, künftig getrennte Wege zu gehen. Seitdem ist der Schauspieler offiziell Single – oder hat sich da womöglich in den vergangenen Wochen etwas geändert? Promiflash hat bei Manuel mal nachgehakt!

Beim Iqos Store Opening in Berlin traf Promiflash den 40-Jährigen zum Interview. Auf die Frage, wie denn sein Dating-Leben aktuell so laufe, schmunzelte Manuel zunächst nur vielsagend und erklärte dann: "Ein Gentleman genießt und schweigt." Klingt so, als ob er ordentlich auf Flirtkurs wäre – doch hat es dem Schauspieler dabei eine Frau besonders angetan? "Nein, de facto gibt es wirklich nichts Festes, aber dennoch, darf man ja... Wie gesagt, ein Gentleman genießt und schweigt."

Damit ist wohl klar: Manuel ist noch zu haben – mehr oder weniger. Momentan genießt er seinen Single-Status aber offenbar nicht nur in puncto Dates. "Ich arbeite gerade sehr viel. Mir gelingt es, mich auf meine eigenen Sachen zu konzentrieren und das ist geil, das macht gerade sehr viel Spaß", erklärte er abschließend.

Splash News Manuel Cortez beim Pearl Fashion Aperitif

Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Manuel Cortez in Berlin, November 2018

Getty Images Manuel Cortez bei einer Gala in Aschaffenburg

