Besucher von Kobe Bryants (✝41) Gedenkfeier versuchen, mit seinem Namen Geld zu verdienen! Am vergangenen Montag fand in Los Angeles der große Abschied von der Basketball-Legende, seiner Tochter Gianna (✝13) und den sieben weiteren Opfern des Helikopter-Absturzes im Staples Center statt. Haben es zuvor Tausende nicht geschafft, an Tickets zu kommen, versuchen nun einige, die anwesend waren, Gewinn aus der Sache zu schlagen: Auf einem Verkaufsportal stehen aktuell zig Merchandise-Artikel der Trauerfeier zum Verkauf!

Besucher des Events hatten die Möglichkeit, sich vor Ort mit Kobe-Erinnerungs-Stücken wie T-Shirts, Booklets, Pins und Co. einzudecken – und genau diese sind nun zu horrenden Preisen auf der Versteigerungsplattform Ebay aufgetaucht, wie TMZ berichtete. Das Durchschnittsstartgebot soll aktuell bei stolzen 2.800 Euro liegen. Manche sollen sogar eine Sofortkaufoption für unfassbare 4.600 Euro anbieten. Offenbar nicht zu teuer für manche Fans des verstorbenen Basketball-Stars: Ein XL-Shirt mit einem Print von Kobe und Gianna kam nach 76 Geboten für 1.900 Euro unter den Hammer.

Die Gedenkfeier erregte zu Beginn der Woche verständlicherweise weltweit das Medieninteresse. Neben Kobes Frau Vanessa (37) und seiner Familie waren auch viele Stars und Sternchen nach Los Angeles gereist, um dem Sportler die letzte Ehre zu erweisen. Besonders emotional war der Auftritt von Sängerin Alicia Keys (39), die am Klavier Beethovens "Mondscheinsonate" zum Besten gab. Das Stück hatte für Kobe und seine Vanessa zu Lebzeiten eine besondere Bedeutung.

