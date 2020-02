Von wegen Rosenkrieg! Trotz ihrer Trennung sind Kaitlynn Carter (31) und Brody Jenner (36) offenbar Freunde geblieben. Die Reality-TV-Stars haben sich 2018 in Indonesien das Jawort gegeben. Etwa ein Jahr später ging die Beziehung dann aber in die Brüche. Kaitlynn tröstete sich daraufhin kurzzeitig mit Popstar Miley Cyrus (27). Mit ihrem Ex-Mann scheint sie sich trotz allem aber immer noch gut zu verstehen: Kaitlynn und Brody sind gerade erst gemeinsam auf Bali gewesen!

Das verriet die 31-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Darin sieht man die einstigen Turteltauben nebeneinander im Flugzeug, auf dem Weg zurück nach Los Angeles. Auf Bali haben sie zusammen die Hochzeit eines gemeinsamen Freundes besucht. Unangenehm scheint ihnen der Ausflug mit dem Ex-Partner allerdings nicht zu sein. Kaitlynn und Brody gehen in dem Clip total locker miteinander um.

Wie nah sich die Blondine und der The Hills-Star immer noch stehen, machte Kaitlynn bereits vor einigen Tagen in einem Interview deutlich: "Wir verstehen uns sehr gut. Brody und ich waren sehr lange zusammen und ich habe ehrlich gesagt keinen Ex, mit dem ich nicht befreundet bin!"

MEGA Kaitlynn Carter und Miley Cyrus, September 2019

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter beim Daytona International Speedway, 2016

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter auf der Fashion Week Miami Beach, 2015

